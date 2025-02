Appelé chez les Diables, près de 100 matchs en Pro League... mais 3 ans sans jouer : "J'espère qu'il pourra redevenir footballeur"

Vous souvenez-vous de Björn Engels ? Le défenseur central est toujours sous contrat à l'Antwerp, mais n'a plus joué un seul match depuis... trois ans.

La situation de Björn Engels (30 ans) paraît presque désespérée. Alors qu'il entame à peine sa trentaine, le défenseur central est encore sous contrat à l'Antwerp jusqu'en 2026... mais n'a plus joué une minute depuis le 5 février 2022. Plus de trois ans sans football, donc.

Un vrai drame pour Engels, victime de deux ruptures des ligaments et du tendon d'Achille d'affilée. Sa dernière présence sur le banc avec le Great Old date du 25 octobre 2023. Depuis, l'ancien de Bruges et Reims a rechuté, et s'entraîne désormais à part à Anvers.

"Sa situation est complexe. Depuis que je suis au club, Björn n'a jamais demandé à venir s'entraîner avec le groupe. Il travaille individuellement", déclare Jonas De Roeck à son sujet dans des propos relayés par la Gazet van Antwerpen.

"Nous cherchons une solution qui convienne à tout le monde : au club et à lui". Cela signifie probablement une rupture de contrat pour Engels, qui a encore un an et demi de contrat mais n'est plus estimé qu'à 200.000 euros sur Transfermarkt. Une somme qu'aucun club ne mettrait pour un joueur à ce point sevré de rythme.

De Roeck n'a bien sûr aucune responsabilité dans cette situation qui date de bien avant son arrivée. "En tant qu'ancien joueur, je ne peux que souhaiter qu'il redevienne footballeur, qu'il pourra à nouveau exercer son métier", conclut l'entraîneur de l'Antwerp. On ne peut que le souhaiter à un joueur qui, en 2016, avait été appelé avec les Diables Rouges (sans monter au jeu)...