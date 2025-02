Semaine difficile pour les clubs belges en Europe : un coup dur pour le coefficient UEFA, qui n'a rien de catastrophique

Sur le champ de patates du Stade Roi Baudouin, l'Union a chuté face à l'Ajax. Avec cette défaite 0-2, les troupes de Sébastien Pocognoli sont condamnées à l'exploit pour voir la suite de cette Europa League.

Anderlecht aussi a vécu une soirée très difficile et a été battu 3-0 sur la pelouse du Fenerbahçe de José Mourinho. Là aussi, un exploit sera nécessaire pour voir notre club belge passer au tour suivant.

Et La Gantoise est confrontée au même défi. Les Buffalos ont été giflés à la Planet Group Arena face au Betis Séville, 0-3. Cela laisse donc le Club de Bruges, qui s'est imposé en Ligue des Champions face à l'Atalanta, comme seul vainqueur belge de la semaine.

Ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour le coefficient UEFA, puisque seuls 0.400 points ont été ajoutés au total du pays grâce au succès des Blauw & Zwart.

Mais la plus grosse mauvaise nouvelle, c'est que les bonus de qualification sont importants, et que la Belgique pourrait donc passer de cinq représentants en barrages à un ou deux seulement en 1/8es de finale.

Au classement, la Jupiler Pro League a gardé sa huitième place mais n'a pas pu se rapprocher du Portugal, cette semaine. Pour rappel, les Portugais, tout comme les Pays-Bas, perdront bien plus de points que la Belgique pendant l'été. Se rapprocher de la septième place, voire de la sixième, reste donc l'objectif.

