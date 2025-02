"À Anderlecht, je me mettais trop de pression" : Francis Amuzu à coeur ouvert sur son départ du Sporting

Francis Amuzu vit son aventure à Grêmio avec le sourire. Le premier Belge jamais enregistré dans la compétition brésilienne veut retrouver le plaisir de jouer.

Le transfert de Francis Amuzu d'Anderlecht à Grêmio a été une surprise pour beaucoup. À six mois de la fin du contrat du joueur, l'opportunité était belle pour le Sporting de rentabiliser un minimum son départ. Amuzu en tire aussi du positif, comme il l'explique dans Het Laatste Nieuws.

L'opération s'est déroulée relativement rapidement. "Mon agent m'a appelé il y a un mois et m'a dit que Grêmio était intéressé". Il connaissait le club pour ses joueurs légendaires comme Ronaldinho et Luis Suárez, mais l'appel décisif est venu de l'entraîneur Gustavo Quinteros. "Il m'a dit qu'il me voulait absolument. C'est important. J'ai tout de suite ressenti la confiance".

Grêmio, une offre qui tombait à pic

L'ailier de 25 ans avait pourtant une autre option, et pas des moindres. Naples a également manifesté son intérêt : "J'avais l'impression d'être le plan B ou C. Et en fait, ma tête était déjà à Grêmio". Le choix du Brésil était pour lui un saut délibéré dans l'inconnu. "Parfois, il faut oser prendre des risques. C'est mon premier transfert, tout est nouveau pour moi".

À Grêmio, Amuzu souhaite avant tout prendre du plaisir et se redécouvrir. "Je voulais tellement être décisif pour Anderlecht, mais je me mettais trop de pression. 'Je dois, je dois, je dois', c'est toujours comme ça que je pensais. Ici, je veux retrouver le plaisir et jouer librement." L'entraîneur lui a également donné confiance dans cette approche. "Il m'a dit : 'Fais des actions, utilise ta vitesse et continue d'essayer, même si ça ne fonctionne pas toujours.' Cela me libère l'esprit".

Avec sa vitesse et sa capacité de dribble, Amuzu espère faire ses preuves dans la compétition brésilienne. Il n'exclut pas tenter un jour le pas vers un grand club européen. "Si je performe bien ici, les choses pourraient aller vite. J'ai les compétences, mes statistiques sont simplement à améliorer. Mais d'abord, je veux réussir ici. Il était temps pour un changement. Je crois que cela peut fonctionner". Francis Amuzu pourrait disputer ses premières minutes pour Grêmio ce soir à Ypiranga, dans le cadre du championnat Gaucho, une compétition qui réunit les plus grands clubs de l'Etat du Rio Grande do Sul.