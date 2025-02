🎥 "Saint-Trond a beaucoup dérangé le grand Club de Bruges" : aussi en forme en interview que sur le terrain, Didier Lamkel Zé revient sur son but...totalement intentionnel

Sans ĂȘtre Ă son meilleur niveau, Didier Lamkel ZĂ© s'est dĂ©jĂ rendu incontournable Ă Saint-Trond. Hier, il a inscrit son troisiĂšme but sur les quatre derniers matchs.

Son ouverture du score malicieuse n'a finalement débouché que sur un partage 2-2. Mais cela n'enlève rien au constat de Lamkel Zè : "Bruges est une équipe forte, ils jouent en Ligue des champions, mais nous aurions dû prendre plus qu'un point aujourd'hui".

La question restait en suspens : était-ce un centre ou un tir ? Lamkel Zé a donné lui-même la réponse. "L'entraîneur m'a montré beaucoup de vidéos de phases similaires avant ce match. J'ai levé les yeux avant de centrer et j'ai vu que le gardien était sorti de ses cages. Alors, j'ai tenté ma chance directement"

📐 | Un angle impossible ? Pas pour Didier Lamkel Zé. 😧🎯 #STVCLU pic.twitter.com/yj4iPD5AyH — DAZN Belgique (@DAZN_BENL) 15 février 2025

Felice Mazzu a confirmé les dires de son attaquant en conférence de presse. Simon Mignolet a dû admettre qu'il avait été surpris. "Il l'a incroyablement bien placé. Je ne m'y attendais pas", a réagi le gardien brugeois. "Mais je pense toujours que c'était un centre".

Trop de gaspillage pour éviter les Playdowns ?

Comme trop souvent cette saison, Saint-Trond n'aura pas su capitaliser sur sa bonne prestation pour décrocher la victoire. En tenant quelques minutes de plus, les Canaris seraient revenus à trois points du Cercle de Bruges, première équipe hors de la zone rouge.

Mais Lamkel Zé en est certain, en continuant à jouer de la sorte, Saint-Trond doit s'en sortir : "On savait qu'on jouait contre un très grand club avec de bonnes individualités, mais c'était le bon moment pour relever la tête. On a vu un Saint-Trond qui a beaucoup dérangé le grand Club de Bruges".