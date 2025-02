🎥 Un nouveau continent, un nouveau monde : dans les coulisses des premiers jours de Francis Amuzu au Brésil

Francis Amuzu finit sa première semaine comme joueur de Grêmio. Le club a publié un petit récapitulatif des premiers jours de sa nouvelle recrue.

C'est lundi dernier que Francis Amuzu a été officiellement intronisé comme nouveau renfort de Grêmio. Le désormais ex-Anderlechtois était déjà présent au stade dimanche le weekend dernier à l'occasion du match contre le grand rival de l'Internacional.

Il s'était fait remarquer en portant des chaussures rouges, la couleur de l'ennemi, et avait promis de s'en débarrasser. Le club a poursuivi la semaine avec quelques insides montrant la nouvelle recrue s'adapter à l'environnement de Porto Alegre.

Grêmio au petit soin pour son joueur

L'occasion pour lui de troquer les écharpes et les bonnets contre les lunettes de soleil et la crème solaire (l'État du Rio Grande do Sul est actuellement sous canicule) mais aussi de découvrir les installations du club.

Outre son coéquipier Martin Braithwaite, quelques personnes dans l'encadrement du club parlent français et ont guidé Amuzu entre ses tests physiques, le chemin du vestiaire et des commodités.

Arrivé à Grêmio avec Ronadinho et Renato Gaucho comme seules images du club, Francis Amuzu est maintenant plus imprégné de son nouvel environnement. La prochaine étape est de le voir disputer ses premières minutes : pas encore sur la feuille de match à l'occasion de la rencontre d'hier soir, il doit avoir des fourmis dans les jambes.