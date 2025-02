Les espoirs s'amenuisent, mais le Standard y croit encore : "On doit montrer qu'on mérite d'être dans le top 6, c'est toujours notre rêve"

Le Standard a concédé un double revers, ce week-end, avec sa défaite face à Genk et le succès étriqué de Gand face au Beerschot. Les Rouches n'abandonnent pas leur rêve de Champions Play-Offs, qui s'amenuise toutefois.

Ivan Leko a changé les choses face au Racing Genk, avec six changements dans son onze de base. "J'ai décidé ça après le match au Cercle, mais l'égalisation à la dernière minute avait tout changé pour celui à Westerlo", expliquait l'entraîneur croate en conférence de presse. Parmi eux, la titularisation demandée et attendue de Sotiris Alexandropoulos.

Le milieu de terrain grec, de manière assez compréhensible au vu de son faible temps de jeu, ne s'est cependant pas montré sous son meilleur jour face aux Limbourgeois et n'a pas réussi à apporter de la progression de balle indispensable dans son rôle. Le joueur prêté par le Sporting CP était toutefois d'une grande ambition au vu de la fin de phase classique des Rouches et l'espoir entretenu, mais grandement amenuisé ce week-end, de disputer les Champions Play-Offs.

On doit montrer qu'on mérite d'être dans le top 6"

"Je suis prêt à jouer. Je me sens bien physiquement et je suis professionnel à l'entraînement. L'équipe et moi nous sentons de mieux en mieux. Nous avons quatre gros matchs pour terminer la saison, mais on doit montrer qu'on mérite d'être là."

"On avait une belle occasion de le faire dans une superbe ambiance, on aurait dû prendre quelque chose mais c'est dommage. Notre rôle dans ces quatre derniers matchs sera de montrer qu'on mérite d'être dans le top 6."

Le Standard a maintenant besoin d'un miracle

Son de cloche similaire du côté d'Attila Szalai. Justement arrivé pour apporter son expérience dans les gros matchs, le défenseur central hongrois n'est pas venu pour jouer les Play-Offs 2 et espère lui aussi créer la surprise en fin de phase classique.

"Notre rêve est toujours de terminer dans le top 6, on sait qu'on va affronter des "top" équipes et qu'on devra donner le meilleur de nous-mêmes, semaine après semaine. On aura peut-être besoin d'un miracle ou de chance, mais ça se provoque en travaillant beaucoup. Il a manqué peu de choses contre Genk mais on garde la tête haute et on continue."