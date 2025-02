Sardella n'est pas le seul absent : trois blessés pour Anderlecht à Charleroi

Anderlecht se déplace au Mambourg en cette fin d'après-midi. David Hubert ne pourra pas compter sur un effectif au complet.

Anderlecht - Charleroi avait été le premier match de David Hubert sur le banc de l'équipe première. Pas grand-chose n'avait changé par rapport à l'ère Riemer, les Mauves avaient disputé un match très timide, conclu par un 0-0.

Depuis, de l'eau à coulé sous les ponts et le crédit engrangé par Hubert lui a permis de voir plus loin que cette mission d'intérimaire. Mais aujourd'hui, il attend une réaction de son équipe après quelques prestations plus délicates.

La tournante aussi valable à l'infirmerie

Les Bruxellois ont dévoilé leur sélection pour ce duel des Sporting. Une première absence, attendue, est celle de Killian Sardella, qui a écopé de la carte jaune de trop contre l'Antwerp.

Mais ce n'est pas tout : Yari Verschaeren, Mario Stroeykens et Elyess Dao sont également absents du groupe, ils sont tous trois blessés.

En l'absence des deux premiers cités, David Hubert fera sans doute confiance à Thorgan Hazard pour apporter de la créativité dans le cœur du jeu bruxellois. Mais pour cela, il faudra montrer plus que lors de sa montée au jeu à Fenerbahçe.