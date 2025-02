Pour Hein Vanhaezebrouck, il y a un candidat clair au titre en Jupiler Pro League

Le Racing Genk ne parait pas près de lâcher prise en Jupiler Pro League. Pour Hein Vanhaezebrouck, les Limbourgeois sont de clairs favoris.

Genk est le fier leader de Jupiler Pro League. Après une petite baisse de régime - où ils ont vu leur avance sur le Club Bruges passer de neuf à deux points - ils sont de nouveau loin au-dessus.

L'écart est maintenant à nouveau de huit points sur le Club Bruges et de quatorze points ou plus sur le reste. "Ils ont joué contre le Standard en faisant beaucoup de changements, et cela a fonctionné", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans Extra Time. "Ils ont une arme en attaque avec Tolu que personne d'autre en Belgique n'a."

"Fink a beaucoup de mérite dans cette histoire, car il s'est vraiment beaucoup amélioré. Au début, il se prenait les pieds dans le tapis, maintenant il est très bon."

Et donc, la conclusion pour l'ancien entraîneur de Gand... et Genk est très claire: "J'étais toujours convaincu que le Club de Bruges allait les dépasser, mais je commence de plus en plus à penser qu'ils auront fort à faire avec Genk."

"Aussi grâce aux confrontations directes, car Genk performe également dans les matchs au sommet." Genk a actuellement 16 sur 24 dans les duels entre les 6 premiers, contre 14 sur 27 pour le Club Bruges et 13 sur 24 pour l'Union SG.