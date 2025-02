Un coach de Pro League pas près de s'en aller : "Il aime vraiment la Belgique"

Dirk Kuy vit une saison compliquée à la tête du Beerschot. Les rumeurs de départ se multiplient mais selon son compatriote Johan Boskamp, il devrait rester.

Après avoir promu le Beerschot en D1A, Dirk Kuyt vit des moments plus difficiles désormais. Les Rats sont lanterne rouge de Jupiler Pro League, et le Néerlandais peine à trouver la solution pour les sortir de l'ornière.

Au vu des résultats obtenus la saison précédente mais aussi de son prestigieux CV en tant que joueur, Dirk Kuyt pourrait toujours rebondir un peu plus au nord, aux Pays-Bas. Récemment, Feyenoord s'est séparé de Brian Priske, et le nom de Kuyt a été cité.

"Je sais qu'il était dans la course quand Feyenoord a choisi Arne Slot, et qu'ils lui ont promis qu'un jour, il entraînerait le club", révèle Johan Boskamp dans la Gazet van Antwerpen. "C'est "son" club, en partie : il y a été champion en tant que joueur et y a coaché les jeunes de 2018 à 2020".

Kuyt a en effet lancé sa carrière de joueur au sein du club de Rotterdam de 2003 à 2006, avant de signer à Liverpool. L'international néerlandais a ensuite terminé sa carrière à Feyenoord en 2017. Mais Boskamp calme le jeu.

"Il aime vraiment la Belgique, vient d'acheter une maison à Anvers. Dirk est vraiment heureux là-bas, laissez-le un peu plus longtemps là-bas", déclare l'ancien entraîneur du RWDM et d'Anderlecht.