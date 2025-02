C'est officiel : deux absents de longue date de retour dans la sélection d'Anderlecht pour la réception de Fenerbahçe !

C'est à un véritable miracle auquel est condamné le Sporting d'Anderlecht. Battus 3-0 au match aller, les Mauves devront largement s'imposer face à Fenerbahçe pour rejoindre les 1/8es de finale.

En conférence de presse, ce mercredi, David Hubert a appris que le jeune Nathan De Cat avait rejoint la sélection, tandis que Kasper Dolberg est déjà forfait pour le match de dimanche contre l'Union. L'incertitude reste de mise concernant Jan Vertonghen.

A Neerpede, la bonne nouvelle est que deux absents de longue date vont faire leur retour dans le groupe pour cette rencontre d'Europa League, et plus largement pour la fin de saison des Mauves.

Majeed Ashimeru, premièrement, qui était monté à l'heure de jeu avec les RSCA Futures le week-end dernier face à Lommel. Le Ghanéen n'a plus joué avec les A depuis la réception de Courtrai, début novembre.

L'autre retour à signaler est celui de Marco Kana, qui n'a pas encore joué le moindre match avec l'équipe première cette saison. Le médian de 22 ans avait participé aux deux derniers matchs avec les RSCA Futures.

Pour le reste, Goto est là pour compenser l'absence de Dolberg, tandis que Dao est blessé, tout comme Verschaeren et Stroeykens. Samuel Edozie a repris le chemin de l'entraînement, mais il n'est pas encore dans le groupe.

One team. Discover the squad for #ANDFEN now in the app. 📱🟣⚪️ #UEL