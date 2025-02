Bjorn Ruytinx n'oubliera jamais son incident avec Mehdi Carcela : "Des fans du Standard ont menacé ma femme et moi, la police nous surveillait"

Désormais âgé de 44 ans, Bjorn Ruytinx était un véritable icône d'OH Louvain. El Toro a joué de 2004 à 2014 pour les Louvanistes, avant de porter les couleurs Ostende et du Beerschot-Wilrijk, puis de finalement ranger les crampons.

À Ostende et au Beerschot, Bjorn Ruytinx n'est pas resté suffisamment longtemps pour laisser une réelle empreinte. Mais l'ancien attaquant a évolué à Louvain pendant dix saisons et est considéré comme l'un des personnages marquants de l'histoire du club.

Une sacrée altercation avec Mehdi Carcela

Désormais âgé de 44 ans, l'ex-buteur a connu des hauts et des bas chez les Louvanistes, notamment une promotion en première division et bien plus encore. Mais il y a aussi eu cet incident avec Mehdi Carcela, fin 2013.

Sur un tacle sévère, Bjorn Ruytinx avait presque détruit la cheville du joueur du Standard qui, directement, avait réagi en lui assénant un coup au visage alors qu'il savait à peine marcher. Un événement resté dans toutes les têtes.

Ruytinx a été victime de menaces après cet incident

Mais des choses plus importantes encore ont suivi cette rencontre. Bjorn Ruytinx dit avoir été harcelé et menacé à son domicile. "Ma femme venait de commencer sa carrière politique dans notre ville, à l'époque. Son numéro était donc en ligne et elle recevait des appels de menaces", a-t-il témoigné dans le podcast MidMid, au nord du pays.

"Notre maison était recouverte de rubans de police la nuit et ce genre de choses. C'était vraiment moche et intense. Souvent, c'étaient des supporters du Standard. Ce n'était pas ma meilleure période. Cela m'a touché, mais on se ressaisit vite quand on se rend compte que le football n'est qu'un jeu."