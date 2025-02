Comment l'Union n'a-t-elle pas su marquer pendant plus d'une heure et demi à onze contre dix ? Les mots forts d'Anthony Moris

L'Union est repartie frustrée de l'Ajax après cette élimination au bout du suspense. Anthony Moris ne cache pas l'amertume collective mais veut surtout se servir de cette soirée pour avancer.

Revenue à hauteur de l'Ajax sur l'ensemble des deux matchs et en supériorité dès la demi-heure de jeu, l'Union avait tout en main pour surprendre une nouvelle fois le football européen. En face, les Néerlandais ne parvenaient plus à sortir de leur moitié de terrain.

La donne a changé en deuxième mi-temps. Les changements de Francesco Farioli ont fait la différence : l'Ajax a assumé son repli défensif généralisé pour laisser moins d'espaces, tandis que Bertrand Traoré a fait la différence pour deux par sa vitesse sur le front de l'attaque.

Interrogé par la RTBF, Anthony Moris explique comment l'Union a fini par perdre le fil : "On est s’est battu nous-mêmes. La mi-temps nous a fait mal. On était bien dans le jeu et la pause a cassé notre rythme. Puis l’Ajax marque un penalty".

L'Union continue d'apprendre

Le portier luxembourgeois ne voulait pas se montrer trop abattu : "On a vu dès le début de match qu’on était venu avec de bonnes intentions. Vu les circonstances, on aurait dû se qualifier. Mais on va retenir le positif. On a vu un autre visage de l’Union par rapport au match aller. On a dominé cette équipe de l’Ajax, même à 11 contre 11".

Pour Moris, ce genre d'expérience doit servir de leçon : "Il ne faut pas oublier qu’on est encore une jeune équipe. Jouer les prolongations en Europe, ce n’est jamais évident. En face, il y avait des joueurs d’expérience. Personne ne nous voyait faire ce genre de prestation. On a un goût de trop peu au final, mais c’est une bonne leçon pour le futur. Ça prouve qu’on est une très bonne équipe".