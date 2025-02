Dante Vanzeir revanchard envers son ancien club ? "Je suis reconnaissant pour toutes les années au club mais pour être honnête..."

Le match de dimanche entre Genk et La Gantoise sera spécial pour l'ancien Unioniste, qui avait porté les couleurs du club limbourgeois.

A peine arrivé à Gand, Dante Vanzeir semble déjà avoir conquis ses nouveaux supporters : "Encore une fois, c'est une question de confiance. Ils me la donnent, et l'équipe aussi. Je suis très heureux que les supporters m'accueillent de la sorte. Cela me permet de faire mon travail sur le terrain le plus rapidement possible", a-t-il déclaré à Het Belang van Limburg.

Il y a trois ans, Vanzeir avait manqué de peu le titre avec Union SG et n'a pas réussi à percer au KRC Genk. Il y a donc peut-être un petit air de revanche pour le Buffalo : "J'ai été champion avec l'Union en deuxième division, mais j'ai manqué le titre de peu en JPL. Nous avons également manqué de peu de jouer la Ligue des champions et j'ai également manqué de peu de gagner la MLS", explique le joueur.

"Pour moi, c'est bien de montrer à Genk quel genre de joueur je suis devenu. Je suis très reconnaissant pour toutes les années que j'ai passées au club mais pour être honnête, je n'ai jamais été un joueur typique pour Genk. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur la force et qui va à l'encontre de celle-ci, alors qu'à Genk, il y a beaucoup de joueurs plus techniques", conclut-il.

Après avoir explosé sour les couleurs de l'Union, Dante Vanzeir a traversé l'Atlantique où il a presque décroché le titre, avant de faire son retour chez nous cet hiver.