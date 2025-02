Un ancien de Pro League au sommet : "C'est l'un des meilleurs du monde !"

Pouvait-on prédire le niveau qu'allait atteindre Willian Pacho lorsqu'il évoluait à l'Antwerp ? Probablement pas : l'Equatorien est actuellement l'un des meilleurs à son poste.

L'Antwerp a recruté Willian Pacho (23 ans) début 2022 où il jouait alors pour l'Independiente. Après 53 matchs pour le Great Old, il a quitté le club à l'été 2023.

Pacho était en effet vendu pour plus de 13 millions d'euros à l'Eintracht Francfort et un an plus tard, il a franchi une étape supplémentaire en signant au PSG. Les choses ne pourraient pas mieux se passer pour l'ex-Anversois, donc.

L'Équatorien est désormais en tête de la Ligue 1 avec son nouveau club. Il y contribue grandement : le défenseur central de 23 ans est pratiquement titulaire à chaque match pour le grand club français.

Son entraîneur Luis Enrique a eu de belles paroles pour l'ancien joueur de l'Antwerp avant le match contre l'Olympique Lyonnais. "Pacho est un renfort incroyable, non seulement en raison de sa jeunesse, mais aussi de sa personnalité et de son intelligence de jeu", déclare le coach espagnol, avant d'aller plus loin.

"Il sait comment varier les solutions ; il est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il incarne le potentiel extraordinaire du Paris Saint-Germain", a déclaré Enrique.