🎥 Magnifiques images : Michel Preud'homme accueilli comme un héros par son ancien club, plus de 25 ans après son départ

Michel Preud'homme était l'invité de prestige à l'Estádio da Luz ce samedi soir. L'ancien gardien faisait son retour en terre portugaise à l'occasion du match entre Benfica et Boavista.

L'ancien club de l’ex-Diable Rouge s’est imposé sur le score de 3-0 grâce aux buts de Belotti, Pavlidis et Kokcü. L'équipe portugaise prend provisoirement la tête devant le Sporting. Mais au-delà du terrain, un moment fort a marqué la soirée : Michel Preud’homme, écharpe du Benfica autour du cou, a été ovationné par les 58 000 supporters présents. Après le match, le club lui a rendu hommage sur les réseaux : "Ceci sera toujours ta maison, Saint-Michel Preud'homme."

L'ancien portier, qui a disputé 197 matchs avec Benfica entre 1994 et 1999, était heureux de faire son retour. "C’est incroyable. C’est la première fois que je reviens ici, car quand j’entraînais, je n’en avais pas le temps. Redécouvrir le stade et recevoir autant d’amour des fans, c’est fantastique," explique-t-il au micro de Benfica TV.

Un petit regret subsiste tout de même : "Je n’ai gagné que la Coupe ici, et c’est une déception. Le club traversait une période difficile, mais les supporters ont vu que je donnais tout. C’est pour ça que notre lien est resté si fort."

Concernant le Benfica actuel, il avoue suivre de loin : "Je sais qu’ils ont éliminé Monaco en Ligue des Champions et qu’ils sont en haut du classement. Je leur souhaite tout le meilleur, avec beaucoup de titres également."

Une chose est sûre : Preud’homme a savouré chaque instant de cette soirée et ces retrouvailles. "J’ai encore beaucoup d’amis ici et je me sens toujours chez moi. Ils sont sortis de ma vue, mais certainement pas de mon cœur."