Tensions à Anderlecht : réunion prévue entre la direction et le noyau dur, qui refuse les sanctions avant le derby

Le derby de Bruxelles va se passer dans une ambiance tendue, et ce n'est pas lié à la rivalité entre Anderlecht et l'Union. Ce sont en effet les sanctions récentes de la direction envers le noyau dur du RSCA, BCS, qui laisse présager des débordements.

Tension en tribunes à Anderlecht. Comme nous vous l'expliquions ce matin, le Conseil des Fans du Sporting avait réagi fermement à la décision peu populaire de la direction de fermer la tribune N5 pour le derby face à l'Union Saint-Gilloise (lire ici).

Une décision prise à la suite des débordements lors du match de jeudi. Le noyau dur BCS, situé en tribune 5, était sorti de sa zone pour aller prêter "main forte" à d'autres supporters anderlechtois pris à partie par des supporters turcs présents en tribunes latérales.

S'est ensuivie une échauffourée qui a provoqué 20 minutes d'arrêt du match, et pourrait encore causer de gros problèmes au RSCA après les débordements ayant eu lieu à la Real Sociedad en début de campagne européenne.

Le BCS et la direction se rencontrent à 15h30

Du côté des ultras et du noyau dur, on dénonce la mauvaise gestion par la direction et la sécurité de la situation jeudi dernier, ce qui a permis à des supporters du Fenerbahçe de prendre place en tribune locale. La comparaison avec la réception très stricte des supporters du RSCA à Istanbul crée un sacré contraste (lire ici).

On regrette aussi un manque de communication entre le noyau dur et la direction, chose qui va être corrigée en dernière minute ce dimanche : selon nos informations, une réunion aura lieu à 15h30 entre les dirigeants de BCS et la direction. Une solution pourrait être trouvée afin que la tribune N5 soit finalement ouverte.

Dans le cas contraire, des actions sont prévues. Certains membres du noyau dur semblent prêts à forcer leur entrée dans le stade ou, au moins, à tout faire pour prendre place en tribune. Des débordements pourraient alors avoir lieu. Le noyau dur a la sensation d'être pris pour cible spécifiquement par le duo Coucke-Vandenhaute (les chants "Wouter buiten" n'ont pas été oubliés), qui n'attendait qu'une occasion pour le sanctionner. Ambiance au Lotto Park...