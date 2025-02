Détendu face à Anderlecht, José Mourinho se retrouve dans la tourmente dès son retour en Turquie !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

On savait que le derby entre Galatasaray et Fenerbahçe serait tendu. Et s'il s'est assez bien passé sur le terrain, voilà qu'il crée la polémique après coup.

Rien à signaler dans le derby stambouliote : 0-0, Dries Mertens est monté au jeu pour Galatasaray mais pas Michy Batshuayi, et aucun débordement sur la pelouse malgré beaucoup de tension dans l'air. Pour José Mourinho, ce calme relatif est dû au fait que c'est un arbitre étranger qui était au sifflet. "J'ai remercié Slavko Vincic (l'arbitre, nda) pour avoir arbitré ce match. Si cela avait été un arbitre turc, ça aurait été un désastre complet", déclare Mourinho après la rencontre, avant des propos qui font polémique. "Tout le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque décision correcte". Bien sûr, Galatasaray, en guerre ouverte avec Fenerbahçe notamment au sujet de l'arbitrage depuis le match arrêté contre l'Adana Demirspor il y a quelques semaines, n'a pas loupé l'occasion. Le club stambouliote a publié un communiqué... accusant José Mourinho de racisme. "L'entraîneur du Fenerbahçe, José Mourinho, qui a régulièrement tenu des propos désobligeants envers le peuple turc depuis qu'il a commencé à travailler en Turquie, a maintenant ajouté une rhétorique inhumaine à ses déclarations immorales", lit-on dans ce communiqué plein d'emphase. "Nous tenons à vous informer que nous allons déposer une plainte pénale auprès du parquet concernant les propos racistes de José Mourinho et que nous allons également déposer une plainte auprès de l'UEFA et de la FIFA". Le Special One va-t-il réagir ?