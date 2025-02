Le retour d'Axel Witsel au Standard est-il si impossible que cela ? Une condition pourrait changer la donne

Beaucoup de choses ont déjà écrites sur l'(in)faisabilité d'un retour d'Axel Witsel au Standard. L'ancien Diable Rouge semble en tout cas suivre la situation du club avec intérêt.

La saison dernière encore, Axel Witsel était le joueur de champ le plus utilisé par Diego Simeone. Mais ces derniers mois, il n'a pratiquement plus voix au chapitre (une titularisation sur les onze derniers matchs de Liga), devancé par Clément Lenglet et Robin Le Normand dans l'axe de la défense.

Problème pour les Colchoneros : ce n'est plus en adéquation avec le statut salarial de Witsel : ses plus de 8 millions de salaire annuel en font le joueur le mieux payé du secteur défensif, rapporte Het Laatste Nieuws.

A 36 ans, le Liégeois veut continuer à jouer, tandis que l'Atletico ne sera sans doute pas contraire au départ de cet élément de poids dans l'équilibre salarial du noyau.

Witsel sera un joueur libre cet été

Dans ces conditions, un retour au Standard semble presque impossible. Des destinations comme la MLS ou l'Arabie Saoudite apparaissent plus envisageables.

Toujours selon Het Laatste Nieuws, une condition pourrait toutefois jouer en la faveur d'un retour de Witsel à Sclessin. Si Luciano D'Onofrio revient au club, voir l'enfant de la maison revenir lui aussi pourrait être moins inenvisageable qu'il n'y paraît. La situation pourrait vite se décanter : c'est cette semaine qu'A-CAP doit trancher, pour entrer dans une phase de négociation exclusive avec le candidat dont l'offre aura été retenue.