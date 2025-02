La Pro League sera-t-elle moins intéressante sans les Playoffs ? "J'en étais fan, surtout de la division des points !"

L'ancien entraîneur de La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck, s'est exprimé concernant le nouveau format de compétition voté ce jeudi à l'Assemblée Générale de la Pro League. L'ex-T1 des Buffalos va regretter les Playoffs... et surtout la division des points.

Ce jeudi, un nouveau format de compétition sera voté à l'Assemblée Générale de la Pro League. Il s'agit d'un format à 18 équipes, sans playoffs, qui verrait finalement le jour au début de la saison 2026-2027. Hein Vanhaezebrouck a commenté cette proposition de réforme, au micro de Nieuwsblad.

"Ce format sera toujours meilleur qu'une monstruosité où tout le monde ne rencontre pas deux fois chaque adversaire. Mais j'étais fan des playoffs et surtout de la division des points. Cela créait de la tension, beaucoup de matchs de haut niveau et des surprises."

Vers une Pro League moins intéressante sans les Playoffs ?

Avec la suppression des Playoffs, l'inquiétude générale est que le championnat devienne beaucoup moins passionnant, avec beaucoup plus de matchs "pour du beurre." "Il y en avait aussi en Play-Offs 2. Il y aura des saisons où trois équipes vont se battre pour le titre, comme en Italie et en Espagne cette année, et d'autres où le leader aura dix points d'avance, comme Liverpool en Angleterre."

De son côté, Franky Vander Elst aurait aussi préféré garder les Playoffs. Il estime que le suspense va grandement baisser avec la disparition de ceux-ci.

"De mon point de vue, renoncer aux Play-Offs est une erreur, mais c'est bien de supprimer la division des points. Un championnat avec des Champions Playoffs à 4 équipes serait, je pense, la meilleure solution. J'ai peur que ça devienne moins excitant et que nous ayons beaucoup plus de matchs 'de fin de saison'."