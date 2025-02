"Ce que j'attends du Standard ? Nous savons ce qui fait leur force" : David Hubert lance le Clasico

Dimanche, Anderlecht se rendra à Sclessin pour le Clasico. David Hubert s'est présenté face à la presse pour évoquer la rencontre.

Dans deux jours, David Hubert vivra son premier Clasico en déplacement. Lors du match aller, le Sporting avait déroulé pour s'imposer 3-0, avec deux buts dans la première demi-heure. Mais l'enfer de Sclessin pourrait rendre la physionomie de la rencontre bien différente.

L'absence de Kasper Dolberg aussi. David Hubert est revenu sur la situation de son buteur : "Les tests nécessaires ont été effectués. Et il a été décidé de lui laisser le temps de récupérer complètement. C'est le mieux pour lui et pour Anderlecht. Nous espérons qu'il sera à 100 % en forme pour le premier match des Playoffs", déclare-t-il, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

L'entraîneur anderlechtois s'attend à une chaude réception dimanche : "Le Clasico reste le Clasico. Ce match est très vivant, tant chez les joueurs que chez les supporters. De plus, nous avons encore quelque chose à nous faire pardonner après la défaite contre l'Union".

Un match plus fermé ?

"Ce que j’attends du Standard ? Nous savons ce qui fait leur force. Ils sont très bien organisés et encaissent très peu de buts à domicile. En moyenne, moins d’un par match. De plus, ils courent beaucoup et travaillent dur. Pour ensuite s'en sortir rapidement avec des joueurs offensifs de qualité. Pour nous, il sera important de rester patients et de frapper au bon moment", poursuit-il.

David Hubert n'a pas non plus échappé aux questions sur la réforme du championnat : "Le plus important est qu’il y ait de la clarté pour tout le monde. On revient à la formule classique. Un format que tout le monde comprend. Le fait que moins de matches seront joués est un avantage pour les équipes qui joueront en Europe. Bon, il y aura peut-être moins de tension à la fin de la compétition. Mais d’un autre côté, c’est bien que chaque match ait désormais la même importance".

"L’enjeu est aussi important lors du premier match que lors du dernier. Je pense que c’est une bonne chose que quatre équipes U23 soient assurées de leur place en deuxième division. L’importance du développement des jeunes joueurs ne peut être sous-estimée", conclut l'ancien entraîneur des RSCA Futures.