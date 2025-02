Il manquera le match de gala contre Cristiano Ronaldo : grosse frayeur pour un Belge de Saudi Pro League, transporté inconscient à l'hôpital

L'été dernier, Gaëtan Coucke a quitté Malines pour s'offrir sa première expérience à l'étranger, un séjour lucratif du côté de l'Arabie Saoudite et du club d'Al-Orobah, qu'ont également rejoint Kurt Zouma et Ismaël Kandouss.

Contrairement aux deux défenseurs, Coucke joue absolument tout en Saudi Pro League. Mais lundi, il a dû céder sa place sur blessure peu avant le dernier quart d'heure de la rencontre contre le FC Damac.

Tout se passait bien, Al-Orobah menait 0-2 chez l'équipe de Nicolae Stanciu lorsque le gardien belge a été percuté de plein fouet par un attaquant adverse dans un duel aérien.

Le choc était sérieux : Coucke a perdu connaissance et a dû être transporté à l'hôpital de toute urgence. Heureusement, il y a rapidement repris conscience et a rassuré tout le monde en prenant la parole dans une courte vidéo.

Coucke has joined the first team that are departing to Al-jouf, he sends his thanks and appreciation to you all.pic.twitter.com/v6nSBnSkqy