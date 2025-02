Ivan Leko préface le Clasico entre le Standard et Anderlecht : "Ils sont déforcés ? Oui, mais attention à Hazard, Vazquez ou Dendoncker"

Ivan Leko a préfacé le Clasico entre le Standard et Anderlecht, ce vendredi en conférence de presse. Si l'entraîneur des Rouches ne pense pas que ça soit "le meilleur moment" pour affronter les Mauves, il espère évidemment que son équipe pourra poursuivre son rêve de Champions Playoffs.

Cinq jours après le succès inespéré du Standard au Club de Bruges, Ivan Leko s'est présenté en conférence de presse, ce vendredi, afin de préfacer le Clasico contre le Sporting d'Anderlecht. L'entraîneur croate, qui avait donné deux jours de repos à ses joueurs pour, presque, la première fois de la saison, a encore été confronté à quelques maladies et blessures cette semaine. Sans, comme à son habitude, dévoiler les noms des concernés.

"C'est toujours bien pour la confiance de gagner dans un endroit difficile, mais le football se joue dans le présent. C'était encore une semaine difficile au vu des blessures et des maladies, mais comme je l'ai déjà dit, savoir qui est sur le terrain n'est pas important. C'est comment l'équipe joue qui compte."

C'est un match qui ne vaut pas seulement trois points"

"Ce sera évidemment un match spécial, un top match. Un footballeur fait tout pour jouer ces affiches contre Bruges ou Anderlecht. On dit souvent qu'un match ne vaut que trois points, mais ce n'est pas réellement vrai dans ce cas-ci."

Un Anderlecht déforcé ? Oui, mais les Mauves restent dangereux

Les deux équipes sont dans une dynamique différente. Le Standard s'est rapproché du top 6 depuis le début de l'année civile et espère jouer les Champions Playoffs, tandis qu'Anderlecht a été éliminé de l'Europa League et battu dans le derby contre l'Union.

Les Mauves sont aussi aux prises avec de nombreuses blessures, comme celle de Dolberg et peut-être Stroeykens et Verschaeren, l'entraîneur David Hubert est de plus en plus critiqué, mais Ivan Leko ne pense pas que ça soit spécialement "le bon moment" pour défier le RSCA.

Anderlecht n'est pas le Barça, mais ce n'est pas mal"

"Anderlecht n'est certainement pas top, mais ce n'est pas mal non plus. Tout le monde attend l'Anderlecht d'il y a dix ans, qui gagne 3-0 ou 4-0, mais ce n'est plus possible et cette année spécialement, ce n'est pas facile de gagner. Anderlecht n'est peut-être pas le Barça, mais ce n'est pas mal."

"Oui, ils sont probablement moins forts avec quelques blessures, mais il y a encore des joueurs comme Vazquez, Hazard, Dendoncker. Huerta sera là, les nouveaux défenseurs centraux aussi. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe, 22-23 bons joueurs. Avec un coach qui connaît bien son groupe et la compétition, ce sera un match difficile. Un vrai Clasico."