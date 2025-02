Un coup dur pour l'Antwerp : une blessure sérieuse vient perturber les plans du club

Jonas De Roeck, l'entraîneur de l'Antwerp, a annoncé une mauvaise nouvelle pour son équipe : un joueur clé pourrait être absent plusieurs mois en raison d'une blessure au genou.

L’entraîneur de l’Antwerp, Jonas De Roeck, a confirmé une bien triste nouvelle en conférence de presse ce vendredi. Anthony Valencia se serait déchiré le ligament croisé antérieur du genou.

"C’est une grande déception, d’abord et avant tout pour Anthony lui-même.", a déclaré De Roeck selon Nieuwsblad. Le jeune joueur, après deux saisons difficiles marquées par des blessures à répétition, avait enfin terminé sa préparation et était resté indemne jusqu’à présent.

Roeck n’a pas caché sa frustration face à cette situation. "Anthony a lutté contre les blessures ces deux dernières saisons, mais il avait fait des progrès, ce qui est important pour un jeune joueur." a-t-il ajouté.

Malgré cette mauvaise nouvelle, l’entraîneur de l’Antwerp reste concentré sur les objectifs de son équipe. "Notre but est d’obtenir cette qualification le plus rapidement possible.", a-t-il affirmé.

Bien que le club n’ait pas réussi à atteindre la finale de la coupe cette saison "la raison en est bien connue" selon le coach. L'entraîneur a également insisté sur l’importance de récolter un maximum de points avant les play-offs. "Plus vite nous atteindrons notre objectif compétitif maintenant, plus grande sera la satisfaction.", a-t-il expliqué.