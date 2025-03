"Ça vient de lui, alors qu'on lui demandait déjà de le faire la saison passée" : Anthony Moris sur un nuage à l'Union

Anthony Moris continue de réaliser de très belles prestations avec l'Union. De quoi satisfaire son coach, Sébastien Pocognoli !

Anthony Moris est en grande forme avec l'Union Saint-Gilloise. Le gardien luxembourgeois est le co-leader des clean sheets de Pro League avec douze à son compteur.

Son entraîneur, Sébastien Pocognoli, est satisfait de ses prestations : "Anthony travaille dur, a mis des choses en place pour perdurer et ses performances sont à l'image de cela. Mon approche de son capitanat est différente de celle de l'année passée. Il se concentre sur son jeu, son boulot, et son leadership arrive naturellement."

"Il vient de lui alors qu'on lui demandait plus de le faire la saison passée, ce qui peut être à double tranchant", pointe l'ancien joueur au micro de L'Avenir.

"Quand on force quelque chose, ça ne vient pas de façon naturelle et ça peut mettre la pression. Ici, ce n'est pas le cas. C'est pour ça aussi que j'ai un comité de capitaines, pour répartir le rôle. Là, on a trouvé un juste milieu," souligne-t-il.

Des performances réussies qui ne sont pas laissées au hasard et un entraîneur qui lui fait confiance, Moris semble bien installé à l'Union. Son contrat court actuellement jusqu'en 2026 avec une option de prolongation d'un an. Au vu de son importance dans l'équipe, le gardien belge devrait certainement rester en terre bruxelloise, sauf si l'envie de ce dernier en est autrement évidemment.