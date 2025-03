Bonne nouvelle à Manchester City : un absent de longue date se rapproche de plus en plus de son retour

Le 22 septembre dernier, c'est la date à laquelle Rodri a disputé la dernière fois un match avec Manchester City. C'était lors d'un match nul sur le score de deux buts partout contre Arsenal. L'Espagnol avait dû céder sa place sur blessure à la 21e minute de jeu.

La triste nouvelle était ensuite tombée pour le Ballon d'Or, il était victime d'une rupture du ligament croisé. De nombreux mois sur la touche étaient donc devant lui.

Son retour est estimé au 30 avril selon Transfermarkt, mais le milieu défensif a déjà retrouvé les terrains. "Sur la voie de la guérison," écrit Manchester City lors de l'annonce de sa reprise de l'entraînement individuel.

En ce qui concerne le club anglais, le prochain défi sera ce samedi soir. Les hommes de Pep Guardiola affronteront Plymouth Argyle au cinquième tour de la FA Cup. Les Sky Blues devront être méfiants, les joueurs de Miron Muslic ont sorti Liverpool au tour précédent.

