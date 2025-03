"Quand De Bruyne joue, je suis la personne la plus heureuse de la planète" : Guardiola émerveillé après le festival de son maestro contre Plymouth

Hier, lors du huitième de finale de la FA Cup, Manchester City s’est imposé 3-1 face à Plymouth. Le match, disputé avec intensité a vu Kevin De Bruyne livrer une prestation magistrale marquant un but et délivrant une passe décisive.

Roles reversed 🔁



Erling Haaland plays it across to Kevin De Bruyne who grabs @ManCity's third ⚽️#EmiratesFACup pic.twitter.com/oQPcmk23Wv