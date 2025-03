Un ancien Diable très critique sur le Standard : "Les supporters vont-ils encore accepter cela une année supplémentaire ?"

Le Standard joue ses dernières cartes pour le top 6. Les Rouches reviendront-ils à un point de La Gantoise à l'issue du Clasico ?

En arrachant un point contre le Club de Bruges, La Gantoise s'est assurée de terminer le weekend dans le top 6. En cas de victoire à Anderlecht, le Standard reviendrait toutefois à un point des Buffalos. Une situation inespérée en début de saison.

Le contexte dans lequel Ivan Leko a dû former son équipe est connu de tous. Mais derrière tout son respect pour cette force de persévérance, Franky Van der Elst n'est pas franchement conquis, comme il l'explique dans Het Nieuwsblad.

"Je ne peux pas dire que je suis heureux de voir jouer ce Standard. Mais il faut admettre que Leko fait du bon travail. Si le Standard est, contre toute attente, en course pour le top 6, c'est en grande partie grâce à lui. Ils ont une bonne assise défensive, encaissent peu de buts et l'on voit un changement d'attitude par rapport à l'année dernière", déclare l'ancien Diable Rouge.

Que faut-il attendre de ce Standard ?

"Je sais bien qu'on ne peut pas les comparer au Standard des meilleures années, mais pour moi, avec Anderlecht et le Club de Bruges, ils restent tout de même l'un des trois grands. Et je les ai vus jouer contre Dender et Westerlo... c'est trop peu pour moi, sur le plan purement footballistique", ajoute-t-il.

"Ils ne méritent pas vraiment leur place en Champions' Play-offs sur la base de la qualité de leur jeu. C'est juste parce qu'ils sont en course que le public a pu accepter ce style de jeu. Mais les supporters vont-ils encore savoir avaler ça pendant une autre année ?", s'interroge Van der Elst. Les supporters auront sans doute une autre grille d'analyse que le consultant. C'est qu'à Sclessin, l'entraide et le dépassement de soi font marquer encore un peu plus de points qu'ailleurs.