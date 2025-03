Charleroi, Anderlecht et... Mazzù : notre équipe-type de la 28e journée !

Le verdict final se rapproche : on disputait la 28e journée de Jupiler Pro League ce week-end. Qui prend place dans notre équipe de la semaine ?

Gardien de but

Le héros du week-end au poste de gardien de but est venu... du banc ! Davor Matijas a remplacé Nick Shinton, exclu, entre les perches du Beerschot et a sorti magnifiquement un penalty, en plus de réaliser quelques arrêts.

Défenseurs

Une défense solide avec trois hommes : on commence par Lucas Perrin, défenseur du Cercle de Bruges impérial contre l'Antwerp qui a été tenu en échec (0-0). À ses côtés, Jan-Carlo Simic, de retour dans le onze d'Anderlecht pour amener toute sa hargne et son leadership lors d'un Clasico décevant, mais dans lequel il a été très solide.

Enfin, Luka Vuskovic, décidément l'une des révélations de la saison et qui a sauvé une frappe sur la ligne lors d'un OHL-Westerlo à part ça très peu palpitant. Le Croate a cependant multiplié les bonnes interventions.

Milieux de terrain

Sur les flancs, on commence par un incontournable : Loïc Lapoussin a délivré deux passes décisives avec Saint-Trond, qui a remporté une belle et importante victoire ce week-end (4-2). De l'autre côté, un second joueur du Beerschot, fait rare : Ewan Henderson a été infatigable contre Malines, multipliant les efforts.

Mathias Rasmussen a été le grand homme de la victoire de l'Union avec un but et une passe décisive, mais nous récompensons également le but d'Anouar Aït El-Hadj qui a fait un très bon match contre Dender lui aussi dans une USG inarrêtable. Enfin, Anouar Zorgane a été le meilleur joueur de Charleroi, les Zèbres prenant un très bon point contre Genk.

Attaquants

Dante Vanzeir a inscrit un but absolument crucial avec beaucoup de flair contre le FC Bruges, qui pourrait rapporter grand à La Gantoise dans la course aux Playoffs. Enfin, un choix un peu original en pointe : Felice Mazzù a fait rentrer deux attaquants... tous deux buteurs (Bertaccini, Ferrari). Pour son flair, il complète l'équipe de la semaine !