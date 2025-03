Le futur de l'Union Saint-Gilloise se joue aussi... en D1 ACFF

Interviewé avant le premier match de ces Play-downs ayant eu lieu ce samedi, le capitaine de l'Union Saint-Gilloise B, Arnaud Dony est revenu sur les ambitions et les enjeux de ce mini-championnat pour la descente.

Ne pas descendre

L'objectif est clair pour les U23 de l'Union Saint-Gilloise : se maintenir en D1 ACFF, comme nous l'a expliqué Arnaud Dony, capitaine des jeunes unionistes. "On veut aborder ces Play-downs de la meilleure des manières possible. Notre but, c'est de ne pas descendre. On a un premier match capital face au Standard (NDLR : victoire 0-1 des jeunes Rouches) qui pourrait revenir nous chasser donc il va falloir être le plus concentré possible et gagner le plus de matchs possibles mais on aborde ça positivement"

"Les matchs de la phase classique se sont bien passés face aux autres équipes des Play-downs. C'est face à ces équipes qu'on a pris le plus de points. Il ne va pas falloir faire les erreurs de la phase classique et tirer les enseignements pour faire des résultats. On doit continuer à jouer comme on le fait. Face aux grosses écuries on a fait des bons matchs mais on a pas été récompensé. Il va falloir mettre la même envie face aux équipes qui sont plus à notre portée" explique le capitaine des U23.

Un classement serré

Les Saint-Gillois sont à 2 petits points de la première place mais aussi à 5 petits de la dernière. Un classement serré qui ne laisse pas place à l'erreur. "Ça peut être un objectif sportif de vouloir finir premier mais on ne doit pas oublier que le Standard n'est qu'à 5 points de nous (NDLR : désormais 2). Le plus important c'est de ne pas descendre. Finir premier, c'est positif mais si on finit 4ème et qu'on ne descend pas la saison sera réussie", pointe Dony.

"C'est vrai que certains peuvent ressentir une certaine pression mais de mon côté ce n'est pas le cas. Je vais préparer mes matchs de la même façon qu'en phase classique. On en parlait à l'entrainement, la pression n'est pas forcément présente car la moitié de l'équipe ne sera pas plus là la saison prochaine car soit ils n'auront plus l'âge de jouer en réserve ou bien ne seront plus sous contrat. L'ambiance est bonne et on va jouer les matchs pour les gagner" raconte l'ex-joueur de Dender.

Finir en beauté

Comme dit plus haut, la plupart des joueurs ne feront plus partie du noyau la saison prochaine. Le tout est de quitter le club sur une note positive. "En tant que capitaine, ce sera mon discours d'avant-match. Est-ce qu'on veut quitter l'Union sur une descente, en se disant qu'on aurait pu faire mieux, ou bien partir la tête haute et se dire qu'on aura sauvé l'équipe et qu'on pourra continuer à écrire une autre page ailleurs" conclut le latéral.