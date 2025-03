Bart Verbruggen mis en concurrence... avec un gardien belge la saison prochaine ?

Révélé au Sporting d'Anderlecht, Bart Verbruggen fait aujourd'hui le bonheur de Brighton, en Premier League. Le portier de 22 ans pourrait encore franchir un nouveau palier pendant l'été.

C'est dans notre championnat, au Sporting d'Anderlecht, que s'est révélé Bart Verbruggen. Le jeune portier néerlandais a été l'auteur de prestations exceptionnelles avec les Mauves avant de prendre la direction de Brighton contre 20 millions d'euros.

International avec les Pays-Bas à 18 reprises déjà, le gardien désormais âgé de 22 ans est considéré depuis longtemps comme l'un des plus grands talents européens à son poste. Et malgré un contrat qui expirera en juin 2028, Verbruggen ne peut désormais plus compter les préténdants sérieux sur une seule main.

En fin d'année 2024, la presse anglaise révélait déjà qu'Arsenal, Manchester United et d'autres écuries d'Outre-Manche s'étaient renseignées sur ses services. Plus récemment, c'est le Bayern Munich de Vincent Kompany qui serait entré dans la danse (lire ici).

Mais ce n'est pas tout. Selon les nouvelles informations du média anglais GiveMeSport, Chelsea serait également enclin à le recruter pendant l'été, d'autant que Robert Sanchez n'a pas su saisir sa chance cette saison.

L'ancien "mur" d'Anderlecht entrerait alors en concurrence avec Mike Penders, qui ne serait pas prêté par les Blues pendant l'été et qui devrait bien recevoir sa chance pendant la préparation d'avant-saison.