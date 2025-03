La Juventus s'offre un record en Europe mais est suivie de près... par quatre clubs de Pro League, dont Anderlecht et le Standard

Ce lundi soir, la Juventus s'est imposée 2-0 face au Hellas Vérone et s'est rapprochée de la tête du championnat. La Vieille Dame a aussi réalisé sa 14e clean-sheet en Série A.

Alors que l'Inter, le Napoli et l'Atalanta se chipent des points en tête du classement, la Juventus est en pleine bourre et est revenue à six longueurs de la première place.

Ce lundi, la Vieille Dame s'est imposée sur sa pelouse face au Hellas Vérone, 2-0. Les joueurs de Thiago Motta n'ont plus perdu en championnat depuis le 25 janvier, à Naples.

Onze journées avant la fin de la Série A, soit après 27 rencontres, la Juve' s'est également offerte sa 14e clean-sheet de la saison dans sa compétition domestique. Une énorme statistique.

La Juventus juste devant l'Atlético... et Anderlecht

En effet, la Juventus devient l'équipe européenne ayant réalisé le plus de clean-sheets dans les cinq grands championnats, juste devant l'Atlético de Madrid (13).

Les Colchoneros, seconds de Liga derrière le FC Barcelone, sont, dans cette statistique, à égalité avec... le Sporting d'Anderlecht, qui n'est certes pas dans les cinq grands championnats, mais qui a aussi vu Colin Coosemans garder sa cage inviolée à 13 reprises en 26 matchs, exactement comme Jan Oblak.

Des statistiques dans lesquelles nos clubs de Jupiler Pro League se portent bien, puisque Anthony Moris, juste derrière, a réalisé 12 clean-sheets avec l'Union... tout comme le Standard, avec trois portiers différents (8 pour Epolo, 3 pour Henkinet, 1 pour Bodart) et La Gantoise (11 pour Roef, 1 pour Schmidt).