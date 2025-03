Quels arbitres pour Union-Standard, Antwerp-Gand... ? Les nominations sont connues

Le premier match du week-end pourrait s'avérer crucial dans la course aux Play-downs : STVV reçoit le Beerschot, et les deux équipes doivent absolument l'emporter. Saint-Trond pour encore avoir la moindre chance de se sauver directement, le Beerschot pour ne pas être largué. Pour siffler cette rencontre, c'est Nicolas Laforge qui a été désigné.

Courtrai-OHL, autre match très important dans la course au maintien, sera dirigé par Jasper Vergoote, tandis que Charleroi-KV Malines sera arbitré par notre arbitre n°1, Lawrence Visser. Les Zèbres n'ont presque plus aucune chance d'atteindre le top 6, Malines doit rester hors de portée de la zone rouge.

