Sacrée récompense pour un joueur de Charleroi, rappelé en sélection aux côtés d'un Anderlechtois

De la D1 ACFF... à l'équipe nationale en quelques mois : c'est l'incroyable progression vécue par Nikola Stulic (23 ans) cette saison. L'attaquant serbe vient d'être sélectionné par Dragan Stojkovic pour les matchs de barrage de la Nations League face à l'Autriche.

Stulic n'avait plus été appelé depuis plus de deux ans avec la Serbie : il avait alors joué une mi-temps face aux USA, le 26 janvier 2023. Nikola Stulic évoluait encore à l'époque sous les couleurs du Radnicki Nis, et rejoignait Charleroi quelques jours plus tard.

