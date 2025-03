Divergence d'opinion entre Nicky Hayen et sa direction ? Le Club de Bruges a décidé de sa priorité, le coach n'est pas vraiment d'accord

Après la lourde défaite de Bruges en Ligue des Champions contre Aston Villa, il semble clair que les Blauw & Zwart vont quitter la compétition. La direction voudrait donc désormais que leur coach se focalise sur le championnat ce week-end, ce qui ne lui plaît pas.

Le Club de Bruges a dû faire avec un programme très chargé ces derniers mois. La combinaison de la Ligue des champions et du championnat a épuisé l'équipe physiquement et mentalement. Le retard sur le leader, Genk, est préoccupant aux yeux de la direction et les mauvais résultats des dernières semaines montrent que l'équipe a du mal à trouver le bon équilibre.

Sur le plan physique, on a pu voir que Joaquin Seys avait du mal à enchaîner et que des garçons comme Tzolis ou Talbi commençaient à sous-performer. Dans le cas de ce dernier, le Ramadan joue également un rôle. Quoi qu'il en soit, Bruges est dans le rouge, et l'hypothèse d'une fin de parcours européen est en réalité accueillie avec "soulagement" au sein de la direction.

Oui et non : une qualification aurait été vue comme magnifique, mais maintenant que Bruges a perdu 1-3, on voudrait voir Nicky Hayen laisser filer le match retour, rapporte Het Laatste Nieuws. Mais lui croit à l'exploit. Une combativité qui le pousserait à vouloir garder sa meilleure équipe pour le match retour.

Hayen écoutera-t-il sa direction ?

Pour le derby contre le Cercle de Bruges et le match suivant contre Charleroi, la direction aimerait cependant voir la meilleure équipe être alignée. Ménager des joueurs pour le match retour contre Aston Villa semble exclu. Le risque de perdre encore plus de points en championnat est simplement trop grand aux yeux de Bart Verhaeghe.

Le Club se trouve à un moment crucial de la saison. Le rêve de la Ligue des champions était magnifique, mais la réalité du championnat belge exigerait désormais toute l'attention des Blauw & Zwart. Si l'équipe souhaite concourir à nouveau au plus haut niveau l'année prochaine, elle doit désormais viser pleinement le titre, se dit-on en coulisses. À raison ? Après tout, on joue toute la saison pour jouer l'Europe. Ne faut-il pas tout donner jusqu'au bout... ?