Après son entraîneur U23, l'Union perd un nouveau membre important pour le développement des jeunes, qui rejoint un autre club de Pro League

Après le départ annoncé de Naïm Aarab vers Anderlecht, l'Union Saint-Gilloise perd Ibrahima Sonko, qui devient le nouveau "coach de transition" d'OHL.

Louvain veut miser sur sa propre formation et plus seulement sur le mercato pour sauver sa peau en première division. En ce sens, les Louvanistes viennent de nommer Ibrahima Sonko en tant que coach de transition. L'ancien joueur de Brentford, Reading, Stoke City et Ipswich possède une belle expérience.

S'il était récemment actif chez les U21 de l'Union Saint-Gilloise, le directeur technique de Louvain Gyorgy Csepregi l'a repéré et l'a convaincu. "J'ai parlé avec lui de mes ambitions. J'ai appris à connaître le groupe de joueurs et j'ai rencontré l'entraîneur Chris Coleman, que je connaissais déjà de mon époque en Angleterre", a-t-il déclaré aux médias du club.

"Après ces discussions, ils ont décidé que j'étais la bonne personne pour ce qu'ils recherchaient. J'accompagnerai les jeunes joueurs dans leur transition vers le football professionnel."

Un deuxième départ soudain à l'Union

Ce que l'on attend de lui à Den Dreef est très clair. "Je ne m'occuperai pas du plan de jeu. Je me concentre sur le coaching individuel, j'essaie de me rapprocher des joueurs et je leur donne de petits conseils qui font la différence pour eux."

"Vous pouvez me considérer comme le coach de transition entre les U23 et l'équipe première. Il s'agit d'améliorer les points à travailler, de leur transmettre l'expérience nécessaire et ainsi de leur donner une longueur d'avance sur ce qui les attend à l'avenir", conclut Sonko lui-même.

Après Naïm Aarab, l'entraîneur des U23 qui rejoindra le staff des RSCA Futures à l'issue de la saison, c'est un autre entraîneur des jeunes de l'Union qui s'en va.