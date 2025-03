Hubert et Anderlecht avaient vu juste concernant Amando Lapage : Westerlo aussi prend son temps avec le petit-fils de Paul Van Himst

Amando Lapage a rejoint le KVC Westerlo pour aller y chercher du temps de jeu en équipe A, ce qu'il n'aurait pas obtenu à Anderlecht. Mais même en Campine, ça coince pour le moment.

Question : si Amando Lapage n'avait pas été le petit-fils de Paul Van Himst, la publicité autour de ses premiers pas avec Anderlecht aurait-elle été la même ? On ne choisit pas sa famille, et ce n'est bien sûr pas une critique envers Lapage, mais la réponse est évidente : non.

Être le petit-fils du plus grand joueur de l'histoire du RSC Anderlecht a pesé lourd sur les épaules d'Amando Lapage et n'aurait pas dû, tant il est évident que les deux ne sont pas comparables tant en termes de style que de talent brut. Mais c'est comme ça : à chaque mention de son nom, la périphrase "le petit-fils de Paul Van Himst" y était ajoutée - et nous l'avons encore fait dans notre titre.

Dans un RSCA en manque d'ADN Mauve & Blanc, c'était encore plus tentant. Le symbole de voir le petit-fils d'une telle légende percer en U23 et en devenir capitaine était belle et beaucoup attendaient de voir Lapage recevoir sa chance en A.

Pas encore prêt pour Anderlecht... ou pour la D1A ?

Mais Brian Riemer, puis David Hubert ont jugé qu'il n'était pas encore prêt. L'avis de Riemer concernant le développement des jeunes peut être remis en question : c'est lui, par exemple, qui a poussé Noah Sadiki vers la sortie, et beaucoup lui en veulent encore. Mais Hubert gère assez bien ses kets depuis son arrivée.

(suite après la photo)

Un élément a poussé le public mais aussi la presse (on plaide coupable) à réclamer Lapage en équipe A : les problèmes défensifs d'Anderlecht, et notamment le niveau calamiteux de Zanka. Leander Dendoncker faisait presque pire quand il dépannait. Mais David Hubert et Olivier Renard ont décidé de régler ce problème en transférant Adryelson et Lucas Hey cet hiver, et jusqu'ici, c'est un pari gagnant.

Arrivant en fin de contrat mais aussi impatient de jouer en D1A, Lapage a donc signé à Westerlo cet hiver... et confirmé que Hubert avait probablement vu juste. Car Timmy Simons ne lui a pas encore offert la moindre titularisation. Celui qui va désormais pouvoir être "seulement" Amando Lapage, et plus le "petit-fils de...", a encore des progrès à faire et pourra les faire à son aise, sans attentes démesurées, pour probablement exploser la saison prochaine.