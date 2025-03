Il a signé son premier contrat en même temps que Verschaeren et Doku, "mais pour Brian Riemer, je n'étais qu'un numéro"

La carrière d'Antoine Colassin à Anderlecht paraissait avoir avoir décollé. Le jeune attaquant y a signé un contrat professionnel en 2018 et semblait prêt à accomplir de belles choses avec les Mauves. Cependant, après un prêt aux Pays-Bas, les choses ont mal tourné pour lui.

Comme neuf autres produits de Neerpede, Antoine Colassin a signé son premier contrat professionnel durant l'été 2018 à Anderlecht. Une sorte de coup médiatique du propriétaire Marc Coucke, lors duquel Yari Verschaeren et Jérémy Doku ont également signé leur premier contrat.

"Nous avions une grande génération et en fait, beaucoup de joueurs ont ensuite réussi", a raconté Colassin dans un entretien accordé à la RTBF. Et il a raison, puisque Killian Sardella, Anouar Ait El Hadj et Lucas Lissens, entre autres, jouent également dans leur club respectif.

Un numéro aux yeux de Brian Riemer

En janvier 2020, Colassin a marqué dès ses débuts contre le Club Brugge. Le jeune attaquant avait aussi bien performé lors des matchs suivants. Mais ensuite, il a connu une période difficile, en partie à cause d'une grave blessure à la cheville et de quelques prêts. Il a fallu du temps pour qu'il revienne sur le terrain d'entraînement avec les Mauves.

"Lorsque le Sporting m'a rappelé de mon prêt à Heerenveen, où je me débrouillais bien et étais prêt à rester, j'ai dû courir seul pendant deux semaines, sans aucun contact avec le groupe", a déclaré Colassin.

"Jesper Fredberg et Brian Riemer ne m'ont jamais parlé. Ce n'est que plus tard, après une période chez les U23, que j'ai eu droit à quelques minutes dans l'équipe première. Mais j'ai remarqué que Riemer ne tenait pas compte de moi : j'étais juste un numéro..."

Un rôle plus créatif

Finalement, Colassin a quitté Anderlecht l'été dernier pour rejoindre l'autre équipe mauve de la JPL, le Beerschot. Malgré le fait que l'équipe anversoise soit depuis longtemps dernière au classement, Colassin est un rayon de soleil au Kiel.

Cette saison, il a reçu un rôle plus créatif de la part de l'entraîneur Dirk Kuyt. Et cela semble porter ses fruits, puisque le jeune attaquant belge totalise désormais quatre buts et cinq passes décisives en 20 matchs.