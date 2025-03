Tout proche de signer au Standard l'été dernier, il retrouve finalement un club et est accueilli en héros

Si aujourd'hui, le Standard ne manque pas de poids devant Andi Zeqiri, Dennis Ayensa et Andréas Hountondji, la direction a longtemps dû s'employer pour amener du renfort sur le front de l'attaque. Les Rouches avaient ainsi commencé la saison avec Soufiane Benjdida et Grejohn Kyei contre Genk.

Avant de voir Zeqiri et Ayensa débarquer, le Standard avait jeté son dévolu sur Lebo Mothiba. L'international sud-africain présentait l'avantage de pouvoir débarquer gratuitement, il était libre depuis la fin de son contrat à Strasbourg.

Tout semblait en bonne voie pour en faire la cinquième recrue estivale : Mothiba avait passé plusieurs jours à Liège pour passer des tests médicaux assez poussés. Mais un retournement de situation a changé la dynamique du dossier : faute d'un accord sur les termes du contrat, le natif de Johannesbourg n'a pas signé.

Rebondir n'a pas été sans mal : jusqu'au début de ce mois, Mothiba n'avait toujours pas retrouvé de club. Il s'est finalement recasé chez les Mamelodi Sundowns. Un retour au pays assez détonant pour celui qui avait quitté l'Afrique du Sud pour signer à Lille à 18 ans.

Le club trône actuellement en tête de la compétition locale, Lebo Mothiba pourrait donc bientôt décrocher le premier titre de champion de sa carrière, lui qui renseigne déjà une Coupe de la Ligue avec Strasbourg.

𝙈𝙊𝙏𝙃𝙄𝘽𝘼 𝙍𝙀𝙏𝙐𝙍𝙉𝙎 𝙏𝙊 𝙎𝙊𝙐𝙏𝙃 𝘼𝙁𝙍𝙄𝘾𝘼𝙉 𝙎𝙃𝙊𝙍𝙀𝙎 🇿🇦👆



He's flown the South African flag overseas, now Lebo Mothiba is here to add more forward firepower to Bafana Ba Style! 🔥🤩



Welcome to the home of the Champions Lebo!#Sundowns #WelcomeMothiba… pic.twitter.com/7DED4OIMFJ