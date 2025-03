Un joueur de l'Union était tout proche d'être présélectionné par Rudi Garcia !

Rudi Garcia a intégré de nombreux joueurs de Jupiler Pro League dans sa présélection. Reste à voir lesquels feront partie des 23 ou 26 joueurs annoncés le 14 mars.

Au moins 10 joueurs de Jupiler Pro League font ainsi partie de la présélection de Rudi Garcia, selon diverses sources au sein de la presse belge. Cette liste comprendrai Vanaken, Mechele, Seys, De Cuyper, Lammens, Van den Bosch, Deman, Smets, Steuckers et Heynen.

Plus tard, on a appris qu'en plus de ces 10 noms, trois joueurs du RSC Anderlecht seraient également considérés : Dendoncker, Hazard et Sardella. Mais aucun joueur de l'Union Saint-Gilloise n'a été cité, ce qui peut surprendre au vu de la superbe saison unioniste.

L'un des joueurs les plus souvent réclamés par les supporters durant l'ère Tedesco est Alessio Castro-Montes ; il est actuellement blessé et indisponible pour Rudi Garcia. Du reste, Sébastien Pocognoli aligne peu de joueurs belges parmi ces cadres.

Deux exceptions sont à noter : Noah Sadiki, qui a choisi le Congo... et Charles Vanhoutte. Or, selon Het Laatste Nieuws, le milieu de terrain aux 37 matchs cette saison n'est pas dans la présélection. Pour une raison : il est actuellement légèrement blessé, et la trêve internationale arrive un peu trop tôt.

Les chances que Vanhoutte aient fait partie de la sélection finale étaient minces, mais à 26 ans, les occasions d'intégrer le noyau A ne seront plus si nombreuses. S'il n'est pas là vendredi prochain, l'Unioniste espérera convaincre en juin pour le début de la campagne de Nations League...