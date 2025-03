Charleroi est tombé dans le paneau : voici pourquoi les Zèbres se sont inclinés contre Malines

Suite au licenciement de Besnik Hasi, Malines a choisi Fred Vanderbiest comme entraîneur intérimaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a bien débuté avec une victoire à Charleroi (0-1). Un succès qui n'est toutefois pas laissé au hasard !

Malines est assuré de rester en JPL pour une saison de plus ! Après 29 journées, l’équipe a trois points d’avance sur l’avant-dernier et ne peut plus être rattrapée en termes de matchs gagnés. La victoire acquise sur le terrain de Charleroi a fait toute la différence. Mais quels ajustements Vanderbiest a-t-il apportés pour que tout se passe bien là-bas ?



"Au lieu de jouer dans notre propre surface de réparation, notre bloc central était positionné 20 à 25 mètres plus haut. La grosse différence par rapport aux semaines précédentes, c'est que nous avons maintenu une pression constante," explique-t-il.

Malines ajuste son système

Il est clair que Vanderbiest a bien compris ce qu'il fallait corriger : Malines jouait trop bas lors des matchs précédents. Samedi, la composition a semé la confusion. Grâce à la position avancée de Pflücke, on avait l’impression d’un 4-3-3, mais en cas de perte de balle, c’était parfois un 3-5-2 bien identifiable. "Nous l'avons simplement ajusté différemment, avec Hairemans en numéro dix."

"On a donc opté pour trois milieux, avec l'un d'eux plus haut que les autres, et Storm comme deuxième attaquant. L'objectif était de fermer la ligne de passe vers Guiagon avec Pflücke. J'ai vu le matin que ce dernier ne jouerait pas, mais avec Mbenza sur le terrain, ça n’a pas changé. Cela a plutôt bien fonctionné", souligne Vanderbiest.

Un rôle important pour Pflücke

"Nous n'avons pas joué en 4-3-3", clarifie Pflücke. "Nous avons joué avec le même système. Nous avons exercé une pression légèrement plus haute, c'est tout. J'ai mis un peu plus de pression sur l'arrière gauche. Nous ne devions pas rester trop dans notre propre surface de réparation et nous avons bien réussi", confirme l'Allemand, appuyant les propos de son entraîneur intérimaire.

C'était aussi un soulagement pour le gardien Ortwin De Wolf : "Nous avons ajusté quelques principes de base. Nous nous sommes positionnés un peu plus haut avec la ligne défensive, ce qui met moins de pression sur notre défense. Surtout contre le Beerschot, on voyait les occasions et la pression augmenter. Il est très important que tout le monde se sente partie intégrante de ce groupe. Fred a très bien géré cela."