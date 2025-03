"Quand j'y pense, cela me rend triste" : un ancien capitaine du Standard regrette ses adieux en mode mineur

Cet été, Konstantinos Laifis est retourné à Chypre. Il repense encore souvent à ses huit saisons au Standard.

Lorsqu'il a débarqué en prêt de l'Olympiakos à l'été 2016, Konstantinos Laifis n'a fait que peu de bruit en cité ardente. Mais son leadership et la qualité de son pied gauche en ont fait un pilier de la défense du Standard pendant huit ans.

L'été dernier, l'international chypriote est retourné au pays, signant à l'Apoel Nicosie, après la fin de son contrat à Liège. L'ancien capitaine rêvait de plus beaux adieux : il n'a pas su prendre congé de Sclessin à cause de la défaite par forfait contre Westerlo et a subi une opération au nez pour le dernier match à domicile des Playoffs.

"J'ai vécu huit ans à Liège. Ma famille et moi serons toujours reconnaissants de ce que la ville, le club et le pays nous ont donné. Mais ce n'est pas comme ça que je voulais partir", avoue-t-il dans une interview accordée à La Dernière Heure.

Toujours attaché au Standard

"Même quand j’y pense aujourd’hui, cela me rend triste. Le dernier match que je devais jouer a été annulé et je n'ai donc pas eu l'occasion de dire au revoir à Sclessin", ajoute Laifis.

À 31 ans, le défenseur central s'est consolé en remportant le deuxième trophée de sa carrière, la Supercoupe de Chypre. Mais rafler le premier titre de champion sera compliqué : l'Apoel Nicosie compte actuellement 19 points de retard sur Pafos, le leader de la compétition. Laifis sait toutefois qu'avec les Playoffs, tout peut aller très vite.