Le petit contre-temps de Nicky Hayen dans sa préparation d'Aston Villa - Bruges : "Ça aurait été idéal, mais tant pis"

Le Club de Bruges a préparé son 1/8e de finale retour de Ligue des Champions en s'imposant face à son voisin du Cercle dans le derby de la Venise du Nord. L'équipe a repris confiance, mais pas tous les joueurs, pour le plus grand regret de Nicky Hayen.

Après une première période particulièrement efficace, à l'image de son déplacement à l'Atalanta, le Club de Bruges est rentré aux vestiaires lors du derby de la Venise du Nord avec une avance confortable, 0-3.

En deuxième période, les Blauw & Zwart ont encaissé un but, mais ont tout de même remporté les trois points. Après la pause, Nicky Hayen a voulu préserver quelques joueurs en vue du 1/8e de finale retour à Aston Villa.

Incertain, Raphael Onyedika a notamment cédé sa place à Hugo Vetlesen pour la seconde période, Zaid Romero et Michal Skoras ont joué une demi-heure, Hugo Siquet et Gustaf Nilsson une vingtaine de minutes. Mais le Club n'a pas réussi à marquer après la pause, même si Siquet et Nilsson ont été proches du 1-4.

Le plan de Nicky Hayen, qui était de donner de la confiance à tout le monde, n'a donc pas vraiment marché. "Cela aurait été bon pour leur confiance de marquer une fois montés au jeu. Ça aurait été idéal car ça leur aurait donné un coup de pouce personnel, mais tant pis", déclarait-il en conférence de presse après la victoire dans le derby.

Car si le Club de Bruges veut se qualifier pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions, il aura besoin de plus que son onze de départ. Un joueur ayant reçu un boost de confiance le week-end dernier aurait donc pu faire la différence plus facilement, mais ça n'a pas été le cas.