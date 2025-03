Un "parapluie" de 100.000 places : la direction de Manchester United a tranché, et Old Trafford va être reconstruit !

Dans l'obligation de faire un choix quant à son nouveau stade, la direction de Manchester United a tranché. C'est une nouvelle enceinte qui va être construite.

"Le plus grand stade d'Angleterre". Manchester United l'a annoncé ce mardi matin, Old Trafford va construire une nouvelle enceinte de 100.000 places pour remplacer Old Trafford.

En raison du mauvais état du "Théâtre des Rêves", la direction mancunienne était dans l'obligation de faire un choix. Rénover, ou tout raser pour reconstruire un nouveau temple du football.

C'est donc cette deuxième solution qui a été validée et annoncée ce mardi. Cette enceinte ressemblera, de l'extérieur, à un immense "parapluie", avec trois flèches représentant le trident des "Red Devils".

Enfin, il a été indiqué par le club que ce nouveau stade pourrait être construit en cinq ans, alors qu'une construction d'une telle ampleur devrait normalement prendre le double.