Les équipes du top 6 doivent-elles nécessairement faire tourner pour tenir la distance ? L'Union, Bruges et Genk étonnent, Gand, l'Antwerp et Anderlecht additionnent

Les deux premiers du classement, Genk et Bruges, sont aussi les deux équipes qui ont utilisé le moins de joueurs différents cette saison en Pro League. Si les blessures sont bien sûr à prendre en compte, les "grands" doivent-ils nécessairement faire tourner pour tenir la distance ?

A l'aube de la trentième journée et des Champions Play-offs, c'est le Racing Genk qui mène la danse en Pro League, devant le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Si les Limbourgeois n'ont, eux, pas eu de Coupe d'Europe, c'était bien le cas de leurs deux concurrents au titre.

Pourtant, il y a une statistique qui étonne lorsque l'on regarde celles de la cuvée 2024-2025 de notre championnat. En effet, Genk et Bruges, les deux premiers, sont aussi les deux équipes qui ont utilisé le moins de joueurs différents, cette saison.

En effet, Nicky Hayen ne s'est servi que de 24 joueurs différents en championnat, contre 25 pour Thorsten Fink. Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que les Blauw & Zwart sont toujours embarqués dans un long parcours européen et sont qualifiés pour la finale de la Coupe.

Les "grandes équipes" doivent-elle nécessairement faire tourner ?

Ensuite, on retrouve Dender et Malines, qui ont chacun aligné 27 joueurs différents, soit deux de moins de l'Union, également engagé dans la course au titre avec un parcours européen sur le dos. Parmi les cinq équipes qui ont utilisé le moins de joueurs cette saison, trois se disputent le titre, tandis que deux ont aussi joué l'Europe. Faire tourner quand les gros matchs s'enchaînent, ce serait surcoté ?

C'est en tout cas le parti pris de La Gantoise qui, avec aussi des blessures et des arrivées en hiver, est l'équipe qui a utilisé le plus de joueurs cette saison : 36 ! C'est autant que l'Antwerp, qui n'avait pas de Coupe d'Europe, et deux de plus qu'Anderlecht (34).

Cinquième équipe avec le plus de joueurs utilisés, le Standard d'Ivan Leko en a aligné 33 différents, et 29 pour Charleroi. Deux équipes rapidement éliminées en Coupe de Belgique. Alors, les grandes équipes doivent-elles nécessairement faire tourner pour "survivre" à l'intégralité de la saison ?