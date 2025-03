Snobé par Tedesco, mais pas découragé : comment le plan de Nicolas Raskin a enfin porté ses fruits, deux ans plus tard

Un petit peu plus de deux ans après avoir quitté le Standard, Nicolas Raskin est sélectionné pour la première fois en équipe nationale. L'accomplissement d'un plan auquel Domenico Tedesco n'a jamais voulu prêter attention.

Fin janvier 2023, Nicolas Raskin quittait le Standard en toute fin de mercato hivernal afin de rejoindre les Glasgow Rangers. Un deal qui laisse encore des regrets en Cité Ardente car, en fin de contrat et n'ayant pas trouvé d'accord pour une prolongation, le milieu de terrain avait été vendu "au rabais" (1.5 million d'euros d'indemnité) pour éviter qu'il ne parte gratuitement six mois plus tard.

De son côté, Raskin rejoignait un projet ambitieux. Celui de Glasgow Rangers de retour dans l'élite depuis quelques années, qui veulent contrarier le grand rival de la ville, le Celtic, et mettre fin à l'hégémonie de celui-ci.

Le plan était clair, Tedesco n'en a pas voulu

Pour Raskin, c'était aussi le tracé d'un chemin clair. Disputer, chaque année, la Coupe d'Europe, se battre pour le titre dans un stade rempli chaque semaine par 50.000 personnes et espérer profiter de cette dynamique pour recevoir une première convocation en équipe nationale.

Seulement, l'ancien joueur du Standard et de Neerpede a rapidement compris que Domenico Tedesco ne s'intéressait pas tellement au championnat écossais. Malgré quelques pépins physiques, Raskin a bien enchaîné les matchs et la Coupe d'Europe, a bien pris part à la course au titre, mais il n'a jamais eu voix au chapitre en sélection.

Pour lui comme pour d'autres, dont plusieurs joueurs de notre championnat sélectionnés par Garcia, l'arrivée du sélectionneur français représentait une nouvelle chance. Le joueur de 24 ans ne s'est pas loupé et l'a saisie. Titulaire indiscutable, il compte déjà près de 3.000 minutes de jeu cette saison et a impressionné à de nombreuses reprises, notamment contre Tottenham en Europa League.

Nicolas Raskin n'arrive pas chez les Diables comme un "petit jeune"

Le voilà donc sélectionné pour la première fois, profitant aussi des quelques absences au milieu de terrain. En fin de contrat en juin 2027 et un petit peu plus de deux ans après son arrivée, Raskin voit de ce fait enfin son plan fonctionner : jouer l'Europe et le titre dans un championnat du sub-top plutôt que le milieu de tableau dans un championnat du top pour rejoindre les Diables.

C'est d'ailleurs cet argument qui semble avoir fait pencher la balance en sa faveur, si l'on en croit les propos de Rudi Garcia en conférence de presse. "Il vient de jouer 120 minutes contre Fenerbahçe et va jouer un top match, le Old Firm contre le Celtic, ce week-end. Il aura donc probablement besoin d'un petit peu de repos lundi afin de se préparer au match de jeudi."

Nicolas Raskin a désormais accumulé une petite expérience des gros matchs, ce qui lui a probablement donné une longueur d'avance sur d'autres concurrents. S'il va fêter sa première sélection chez les Diables, il ne débarquera pas comme un petit nouveau à l'image de Jorthy Mokio, de sept ans son cadet. Raskin preste actuellement au meilleur niveau de sa carrière et il pourrait être un sérieux atout pour Rudi Garcia.