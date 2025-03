Neymar de retour avec le Brésil ? Un nouveau coup dur s'abat sur la star

La star brésilienne Neymar, âgée de 33 ans a une fois de plus été frappée par la malchance. Actuellement sous les couleurs de Santos, l'ailier a dû renoncer à participer aux deux prochains matchs de l’équipe nationale en raison d’une douleur persistante à la cuisse gauche.

Cette annonce, officialisée ce vendredi soir sur le réseau social X par la Confédération brésilienne de football (CBF) a immédiatement suscité l’attention des supporters.

Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon, foram convocados nesta sexta-feira (14) pelo treinador Dorival Jr. para a disputa dos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Eles foram chamados para os… pic.twitter.com/gUEhRB74ZL