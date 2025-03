Anderlecht passe à l'action : David Hubert out, son successeur dévoilé !

Le RSC Anderlecht a pris une décision choc : David Hubert n'est plus l'entraîneur des Mauves. Alors que les résultats peinaient à convaincre, le club a déjà trouvé son successeur.

Le RSC Anderlecht a fait trembler le monde du football belge ce jeudi en annonçant le licenciement de David Hubert de son poste d’entraîneur à Anderlecht. Une décision qui tombe après plusieurs mois de performances en dents de scie, malgré un départ prometteur.

Hubert, qui avait pris les commandes de l’équipe à l’automne 2024 en tant qu’intérimaire, avait initialement redonné espoir aux supporters avec un football plus attractif et des résultats encourageants. Mais la magie a fini par s’estomper, et les récents matchs médiocres ont eu raison de sa patience.

Les signes de faiblesse ont commencé à apparaître. Que ce soit en championnat ou sur la scène européenne, les Mauves ont enchaîné les contre-performances. Même leur parcours en coupe de Belgique, qui les a menés en finale, n’a pas convaincu.

Face à cette situation, la direction n’a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme. Besnik Hasi, ancien coach du Cercle Bruges a été choisi pour reprendre les rênes. Hasi est bien connu à Anderlecht, il était joueur, ensuite assitant coach et entraineur.

Le RSC Anderlecht se sépare de David Hubert. Besnik Hasi wordt de nieuwe hoofdcoach van paars-wit. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 20, 2025

Hasi devra rapidement imprimer sa marque pour relancer une équipe en manque de confiance.