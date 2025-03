Le maintien de Dender, l'une des plus belles réussites de Julien Gorius ? "Jusqu'en 2023, je travaillais seul"

Dender a déjoué tous les pronostics de début de saison en assurant son maintien. La récompense du gros travail mené en coulisses.

Lorsque Dender est monté en D1A il y a un peu moins d'un an, les doutes étaient nombreux autour du club, qui présente des infrastructures et des moyens assez limités par rapport au reste de l'élite. Timmy Simons a d'ailleurs senti le vent tourner et a préféré s'en aller dans la foulée de la montée pour signer à Westerlo.

Mais à défaut d'avoir du pétrole, Dender avait des idées. Le club a mené un recrutement très intelligent, basé sur l'arrivée de joueurs revanchards et prêts à saisir leur chance. Un travail d'orfèvre du directeur sportif Julien Gorius.

Il a fallu se montrer inventif

"Le secret ? Travailler dur et construire un réseau" explique au Nieuwsblad le Français de 40 ans. "Jusqu'en 2023, je travaillais seul, mais depuis 2024, je travaille avec un assistant qui explore le marché français. Je suis moi-même responsable des marchés belge et néerlandais".

Outre les arrivées de Malcolm Viltard et Dembo Sylla, cela a débouché sur le prêt d'Aurélien Scheidler. L'attaquant français a joué un grand rôle dans le maintien par sa capacité à garder le ballon, gagner ses duels et combiner devant : "J'étais en contact avec son entourage depuis des années", explique Gorius.

L'arrivée de Noah Mbamba au mercato d'hiver a également fait beaucoup de bien : "C'est un jeune joueur à fort potentiel que nous avons su convaincre de notre projet. Nous souhaitions le recruter en 2024, mais il s'est avéré inaccessible. Nous avons créé une relation de confiance avec son entourage". Après une première saison de tous les dangers, il sera intéressant d'observer comment Dender tentera de se stabiliser.