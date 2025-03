La direction d'Anderlecht a-t-elle voulu décider du onze de David Hubert ? Un choix lui aurait coûté très cher

David Hubert aura donc disputé son dernier match en tant que coach d'Anderlecht face au Cercle de Bruges. Ses relations avec Olivier Renard et Wouter Vandenhaute n'étaient pas optimales.

Les relations se sont détériorées surtout parce que la direction se serait de plus en plus mêlée de la composition de l'équipe. Lors de la dernière journée de la phase classique, contre le Cercle Bruges, la situation a atteint un point de non-retour, affirme HUMO.

David Hubert a en effet choisi de titulariser Adryelson, alors que selon la direction, il aurait dû opter pour Jan-Carlo Simić. Simić est un jeune talent avec une valeur potentielle très élevée à la revente, tandis qu'Adryelson n'est que prêté et ne présente aucun avantage financier pour le club.

Le choix de Hubert était cependant clair, même s'il lui avait été demandé ne pas aligner Adryelson. Pourtant, il est resté sur sa position. Cette décision aurait mal été perçue par la direction, qui avait déjà des doutes sur sa stratégie depuis un certain temps.

Sportivement, ce choix n'a d'ailleurs pas été préjudiciable. Adryelson a même marqué un superbe but et Anderlecht a remporté une victoire nette sur un score de 3-0. Mais malgré la victoire, le jeu des Mauves était certes loin d'être convaincant.

Finalement, il semble que la direction ait décidé de se séparer de David Hubert non seulement pour les résultats et le fond de jeu décevants, mais aussi pour ses choix. Reste à voir si Besnik Hasi sera plus malléable, et on peut en douter...