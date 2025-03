"Sublime" : Brian Riemer fait sensation au Danemark et plonge Roberto Martinez au bord de la crise

Brian Riemer est peut-être déjà proche de son premier grand exploit en tant que sélectionneur du Danemark. Son équipe a battu le Portugal (1-0), et la presse danoise est sous le charme.

"Brian Riemer tient ses promesses (...) c'était sublime, suprême, convaincant" : voilà des mots qu'on a peu lus ou entendus durant les dernières semaines du coach danois au RSC Anderlecht. Ils sont écrits par Bold, l'un des principaux médias sportifs du Danemark, dans la foulée de la victoire contre le Portugal (1-0).

Le Danemark a en effet battu la Seleçao grâce à une organisation sans faille, tandis que Roberto Martinez ne trouvait pas la solution. L'élimination n'est bien sûr pas encore entérinée, et les Danois devront confirmer au Portugal, mais Riemer avait de quoi avoir le sourire.

"Je suis très satisfait de la performance. Cette équipe en est au début de son développement. Beaucoup de choses se sont produites au cours des derniers mois, ça ne se fait pas du jour au lendemain", déclare-t-il dans Bold. "Mais mes joueurs méritent tous les éloges".

L'ancien coach du RSCA est particulièrement satisfait de la mentalité de ses hommes. "Je leur avais dit que je pouvais vivre avec des erreurs, mais que s'ils ne bombaient pas le torse, s'ils n'étaient pas courageux, je deviendrais fou", sourit Riemer.

Malgré cette victoire, le sélectionnneur danois reste un peu critique : "Si je devais souligner un aspect négatif, c'est que nous aurions dû saisir notre chance un peu plus. Ce genre de match, nous devons le gagner par plus d'un but d'écart", regrette Brian Riemer. "Mais je suis très satisfait de la manière, car nous avons joué exactement comme je le souhaitais".